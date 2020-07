HITTMAN mit neuer Single und Details zum Album

Auch die aus New York stammenden melodisch-progressiven Power-Metaller HITTMAN wollen es satte 27 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum "Vivas Machina" nochmal wissen und haben für ein Comeback-Album mit dem Titel "Destroy All Humans" bei dem griechischen Stahlwarenhändler No Remorse Records unterschrieben. Das gute Stück soll im September erscheinen und die zweite Single 'Breathe' kann inzwischen auf YouTube und hier im Stream angetestet werden:

Trotz des martialischen Titels der Scheibe, scheint sich die Band nicht allzu heftig zu präsentieren, denn 'Breathe' kennt auch die zarten und gefühlvollen Töne und ist klanglich sehr transparent in Szene gesetzt, genauso wir die bereits seit September verfügbare Single 'The Ledge', welche für Freunde progressiven Power Metals durchaus Spannung verheißt:

Tracklist:

1. Destroy All Humans 2. Breathe 3. The Ledge 4. Code of Honour 5. Total Amnesia 6. 1000 Souls 7. Out in the Cold 8. Love, 'The Assassin'