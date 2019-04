PARAGON und die fiese Maschine

Vor etwa einem Monat wurde vorab bereits die erste Single 'Black Widow' vom kommenden Album der Metaller von PARAGON veröffentlicht; nun wird mit einem offiziellen Video zu 'Mean Machine' die zweite hinterhergereicht. Der Langspieler wird in zwei Wochen am 26.04.2019 erscheinen und soll auf den Namen "Controlled Demolition" hören. Am gleichen Tag wird die Release-Show in der Plattenkiste in Hamburg stattfinden und am Folgetag ist die Band live auf dem von POWERMETAL.de präsentierten Glowing Ember Festival zu hören.

