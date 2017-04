SHOTGUN VALIUM: Video online, Album demnächst

Ehe am 28.04. "The Story Of Frank Tranquill", das zweite Album der Erfurter Stoner / Blues / Hard Rock-Truppe SHOTGUN VALIUM über Daredevil Records als Vinyl, CD und Download erscheint, hat das Trio ein Video (https://youtu.be/lNNHk3ccQjQ) zum Track 'Broken' veröffentlicht.

"The Story Of Frank Tranquill", beinhaltet neun Songs, die im renommierten Performance Studio in Frankfurt aufgenommen wurden und wird am Tag nach der offiziellen Veröffentlichung im Rahmen einer Release-Party im "Museumskeller Erfurt" standesgemäß präsentiert.