SHADOWKEEP: Limitierte Vinyl-Edition

Wie es schöne Tradition ist, spendiert Pure Steel dem Album "Shadowkeep" der gleichnamigen Kombo von der britischen Insel am 11. Mai eine Vinyl-Ausgabe in einer auf 300 Stück limitierten Auflage, die ab 27. April vorbestellt werden kann und diese Songaufteilung haben wird:

Seite A

1. Atlantis

2. Guardian Of The Sea

3. Flight Across The Sand

Seite B

4. Horse Of War

5. Little Lion

6. Angels And Omens

Seite C

1. Isolation

2. Never Forgotten

3. The Sword Of Damocles

Seite D

4. Immortal Drifter

5. Minotaur

SHADOWKEEP hat aktuell US-Sirene James Rivera am Mikrophon