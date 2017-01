GOETHES ERBEN: Neuigkeiten zum Konzert in Hannover

Am 08.09.2017 wird GOETHES ERBEN in Hannover (Musikzentrum) ein Konzert geben. Bei diesem Auftritt wird es einen kleinen Ausblick auf das im Herbst 2018 zur Uraufführung anstehende Musiktheaterstück MEINUNGSSTÖRUNG geben.



Die Band experimentiert an diesem Abend mit den Gegensätzen Elektronik und Akustik und wird somit auch alte Stücke aus dem musikalischen Fundus von GOETHES ERBEN in neuem akustischem Gewand präsentieren.



Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Preis: 28,00 € zzgl. Vvk.-Gebühr / AK: erhöhter Preis

