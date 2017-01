LONG DISTANCE CALLING: Die Satellitenbucht ist wieder begehbar

... respektive hörbar: Inside Out bringt das Debüt der Münsteraner Band in einer speziellen 2CD-Version im Digipack heraus, auf dem es außer "Satellite Bay" insbesondere das erste Lebenszeichen LONG DISTANCE CALLINGs zu bestaunen gibt. Die längst vergriffene Demo hört auf den Namen "DMNSTRTN" und beinhaltet spannende Version bekannter Songs.

Die Tracklist:

Disc 1

01. Jungfernflug (10:38)

02. Fire In The Mountain (07:28)

03. Aurora (08:42)

04. Horizon (05:53)

05. The Very Last Day (10:23)

06. Built Without Hands (08:13)

07. Swallow The Water (07:26)

Disc 2

01. Fire In The Mountain (07:39)

02. The Metulsky Curse (06:16)

03. Red Bug vs Black Bird (06:15)

04. The Very Last Day (11:09)

Veröffentlichungstermin ist der 10.02.2017.