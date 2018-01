GOOD TIGER: Video zu 'Salt Of The Earth'

Am 9. Februar wird das Album "We Will All Be Gone' über Metal Blade veröffentlicht werden. Daraus stammt der Song 'Salt Of The Earth: Youtube.

Gitarrist Dez Nagle zum neuen Video: "Das Video zu 'Salt Of The Earth' wurde während unserer letzten US-Tour gefilmt und zeigt einen kleinen Einblick in unser Leben auf der Straße. Das Stück macht live sehr viel Spaß und wir freuen uns darauf, ihn auf allen möglichen Kontinenten in diesem Jahr zu präsentieren!"

Vorbestellungen können hier aufgegeben werden: Metal Blade.