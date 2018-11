GOTTHARD mit zwei neuen Videos

1997 erschien das erste Live-Album der Schweizer unter dem Titel "Defrosted", gut zwei Jahrzehnte später legt die Band mit "Defrosted 2" nach. Das Album wird von Nuclear Blast am 7. Dezember 2018 veröffentlicht werden und diese Lieder enthalten:

CD1

01. Miss Me

02. Out On My Own

03. Bang

04. Sweet Little Rock 'N' Roller

05. Beautiful

06. Feel What I Feel

07. Hush

08. Remember It's Me

09. Stay With Me

10. Tequila Symphony No. 5

11. Mountain Mama



CD2

01. Why

02. C'est La Vie

03. One Life One Soul

04. Tell Me

05. Starlight

06. Sister Moon

07. Right On

08. Lift U Up

09. Heaven

10. Anytime, Anywhere

11. Smoke On The Water

12. Bye Bye Caroline (Acoustic Version)

13. What I Wouldn't Give (Acoustic Version)

Vorbestellungen für CD und Vinyl nimmt der Nuclear Blast Shop entgegen. Die beiden Akustik-Stücke, eines davon eine Coverversion von STATUS QUO, bei der Francis Rossi livehaftig mitwirkt, können bereits angehört werden:

'What I Wouldn't Give (Acoustic Version): Youtube.

'Bye Bye Caroline (Acoustic Version)': Youtube.