INGLORIOUS kommt auf unsere Bühnen

Die englische Rockband wird nächstes Jahr für drei Termine auch nach Deutschland kommen und ihr am 25. Januar über Frontiers erscheinendes dritte Album "Road To Nowhere" live bewerben. Hier sind die Termine:

Mo., 11.02.2019 Hamburg - HeadCrash

Di., 12.02.2019 Berlin - Musik & Frieden

Do., 14.02.2019 Köln - Luxor

Als Einstimmung ist hier ein Video zu dem Lied 'Change Is Coming': Youtube.