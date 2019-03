GRAVESTONE - zwei Gigs zum Jubiläum

Ziemlich genau 35 Jahre nach dem Erscheinen des Klassikers "Victim Of Chains" (Foto, 1984) und 27 Jahre nach der Auflösung der Nachfolgeband 48 CRASH wird ein lange gehegter Wunsch der hiesigen Metalfans und offenbar auch der Musiker selbst doch noch wahr: GRAVESTONE, die altgediente Heavy-Metal-Institution aus der Region um Ulm und Neu-Ulm, will es nochmal wissen:

Wie die Musiker der Südwest Presse erzählt haben, möchten sie in den kommenden Monaten zwei Liveauftritte absolvieren, was letztlich immer wieder ein Thema gewesen sei, nun aber auf eine ganz konkrete weihnachtliche Anregung eines in der Szene gut bekannten Freundes der Band zurück zu führen sei: Gerd Salewski, der ehemalige Frontmann von STRANGER und CHROMING ROSE, hat die Band gebeten, zusammen mit seiner aktuellen Truppe SCHREYNER am 21.06.2019 im Rockzelt in Illerzell aufzutreten.



Einen weiteren GRAVESTONE-Gig wird es dann im Oktober geben, und zwar am 05.10.2019 im Riffelhof in Burgrieden. Zur Band gehören wie in alten Zeiten Berti Majdan (Gesang), Matthias Dieth (Gitarre, zeitweise auch bei SINNER und U.D.O.), Klaus 'Doc' Reinelt (Gitarre), Thomas Sabisch (Bass) und Thomas Imbacher (Schlagzeug). Somit sehen wir jeweils vier Fünftel der jeweiligen Line-ups der Studioalben "Back To Attack" (1985) und "Creating A Monster" (1986).

Ein ausführliches Interview mit den Musikern findet sich in der heutigen Ausgabe der Südwest Presse sowie unter folgendem Link in deren Online-Ausgabe:

https://www.swp.de/unterhaltung/kultur/livemusik_-nach-35-jahren-zurueck-auf-die-buehne-30430273.html

Der Chronist ist begeistert und hofft, bei beiden Gigs dabei sein zu können:



21.06.2019 - Rockzelt - Illerzell

05.10.2019 - Riffelhof - Burgrieden