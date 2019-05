GRAVEYARD kündigt

Die spanischen Death Metaller werden den dritten Teil ihrer Lovecraft-Tetralogie am 20. September freigeben. Folgende Lieder werden enthalten sein:

1. Swarm of Flies

2. Winds Like Daggers

3. Of Extant Cults and Living Terrors

4. Hurled Unto Damnation

5. The Storm Above (Port Sulphur)

6. The Shrike

7. O Beast I Fear Thy Name

8. Madre de la Noche