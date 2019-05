JINJER: Neues Album und Tour im Anmarsch

Die ukrainische Metal-Band JINJER wird im Herbst 2019 ein neues Album veröffentlichen und dazu im Anschluss auf Tour gehen. Nachdem die Band im Winter als Support mit AMORPHIS und SOILWORK auf Tour war, wird dies ihre erste Headliner-Tour sein.



Die Band sagt dazu: "No rest for the wicked! Together with our long time friend and producer Max Morton, we are pleased to announce that we’ve entered Kaska Studio in Kiev to begin recording our third full album, to be released later this year. Trust us, it’s gonna blow your heads off."



Für Europa stehen folgende Termine fest:

08.11.19 UA – Kiev / Bingo Club

12.11.19 DE – Dresden / Beatpol

14.11.19 DE – Berlin / Bi Nuu

15.11.19 DK – Copenhagen / Pumpehuset

16.11.19 DE – Hannover /Musikzentrum

19.11.19 LU – Esch-Alzette / Kulturfabrik

20.11.19 DE – Frankfurt / Das Bett

21.11.19 DE – Leipzig / Hellraiser

22.11.19 DE – Annaberg-Buchholz / Alte Brauerei

23.11.19 DE – Köln / Gebäude 9

24.11.19 DE – Bochum / Zeche Bochum

26.11.19 NL – Amsterdam / Q-Factory

27.11.19 NL – Eindhoven / Dynamo

28.11.19 NL – Antwerp / Kavka

29.11.19 UK – London / Heaven

30.11.19 UK – Birmingham / Asylum

01.12.19 UK – Newcastle / Think Tank

03.12.19 UK – Manchester / Rebellion

04.12.19 UK – Bristol / The Exchange

06.12.19 FR – Paris / La Maroquinerie

07.12.19 FR – Annemasse / Château Rouge

08.12.19 FR – Toulouse / Le Rex

10.12.19 ES – Murcia / Garaje

11.12.19 ES – Madrid / Mon

12.12.19 ES – Barcelona / Bóveda

13.12.19 FR – Toulon / Omega Live

14.12.19 IT – Milan / Legend Club

15.12.19 CH – Zürich / Dynamo

16.12.19 DE – München / Backstage Werk

18.12.19 AT – Graz / Dom im Berg

19.12.19 AT – Wien / Szene

20.12.19 HR – Zagreb / KSET

21.12.19 SK - Bratislava / Majestic



Bevor es aber dazu losgeht, wird die Band eine Menge Festival-Gigs absolvieren:



14.06.19 UK – Donington Park / Download Festival

15.06.19 ES – Fuengirola / Rock The Coast Festival

18.06.19 SE – Malmoe / KB (w/ Tesseract)

19.06.19 SE – Gävle / Gasklockorna (w/ Tesseract)

20.06.19 SE – Gothenburg / Pustervik (w/ Tesseract)

22.06.19 DE – Essen / Turock (w/ Tesseract)

23.06.19 DE – Karlsruhe / Substage

25.06.19 PL – Krakow / Mystic Festival

27.06.19 FR – Antibes / Festival les Nuits Carrées

29.06.19 DE – Gräfenhainichen / With Full Force

30.06.19 FI – Helsinki / Tuska Festival

02.07.19 AT - Salzburg / Rockhouse (w/ Tesseract)

03.07.19 CH – Aarburg / Musigburg

04.07.19 CH – Monthey / Pont Rouge

05.07.18 FR - Colombier-Saugnieu / Plane’R Fest

06.07.19 DE – Trier / MJC Mergener Hof

09.07.19 DE – Lindau / Club Vaudeville

11.07.19 AT – Wörgl / Komma

12.07.19 HU – Dunaújváros / Rockmaraton

14.07.19 UA – Kiev / Atlas Weekend

19.07.19 UK – Gloucestershire / Amplified Open Air Festival

20.07.19 FI – Laukaa / John Smith Rock Festival

27.07.19 IT – Bolotana / Roc And Bol Metal Festival

02.08.19 DE – Wacken / Wacken Open Air

03.08.19 DE – Köln / RheinRiot Festival - Palladium

06.08.19 DE – Jena / F-Haus

07.08.19 CZ – Josefov / Brutal Assault

08.08.19 PT – Vagos / Vagos Metal Fest

10.08.19 NL – Leeuwarden / Into The Grave

11.08.19 NL – Rotterdam / Baroeg

15.08.19 DE – Aachen / Musikbunker

17.08.19 DE – Hamburg / Elb Riot

21.08.19 DE – Siegburg / Kubana

22.08.19 DE – Würzburg / Posthalle

23.08.19 DE – Wörrstadt / NOAF

24.08.19 DE – Sulingen / Reload Festival

Quelle: Napalm Records Redakteur: Swen Reuter Tags: jinjer tour 2019