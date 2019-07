GRIM REAPER - Neues Album im Oktober

Von Steve Grimmett's GRIM REAPER steht uns ein neues Album ins Haus, das zweite seit der Neuformierung, das fünfte insgesamt. Es wird am 11.10.2019 als CD über Dissonance Productions erscheinen, den Titel "At The Gates" tragen und natürlich wieder vom Sensenmann höchstselbst geziert sein. Fürs Vinyl soll Back On Black sorgen. Elf neue Stücke sind enthalten, deren Titel sich wie folgt lesen:



1. At the Gates

2. Venom

3. What Lies Beneath

4. The Hand That Rocks

5. Knock at the Door

6. Rush

7. Only When I Sleep

8. Line Them Up

9. Break Neck Speed

10. Under the Hammer

11. Shadow in the Dark



Im August und September betourt die Band ausgiebig Kanada und die USA, bevor am 12.10.2019 im heimischen London eine Release-Party steigen soll.

