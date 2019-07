Türkischer Metal von GRAPES IN THE MOUTH

Die Türkei ist nicht gerade als Mekka des Heavy Metal bekannt - und dennoch bringt auch dieses Land junge Bands hervor, die sich nicht aufhalten lassen, den Metalkosmos zu erobern.

GRAPES IN THE MOUTH aus Istanbul ist eine fünfköpfige Band dieser Art, die am 27.09.2019 ihr erstes Album mit dem Titel "We Are Nothing" veröffentlicht.

Eine Kostprobe liefert bereits jetzt die Single 'Say Goodbye'.

