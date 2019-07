MOTÖRHEAD: Das Jahr 1979 als Vinyl-Luxus-Variante

In diesem Jahr hat die Rocklegende bekanntermaßen zwei wegweisende Alben auf dem Markt gebracht, nämlich "Overkill" und "Bomber". BMG hat jetzt ein Vinyl-Paket geschnürt, das wohl kaum jemals wieder übertroffen werden kann, das "MOTÖRHEAD Made in 1979" Paket mit folgendem Inhalt:

- Die beiden Alben auf 180g-Vinyl, "half-speed-mastered" von den original-Masterbändern

- zwei Doppel-Live-Alben mit bisher unveröffentlichtem Konzertmaterial aus dem Jahr 1979

- ein Musik-Magazin mit 40 Seiten mit unveröffentlichten Fotos und Interviews

- die 'No Class'-Single im Gatefold

- '79er Vinyl mit B-Seiten, Outtakes und seltenen Liedern

- das "Bomber"-Tourheft

- Notenheft zu "Overkill"

- '79er Badge-Set

Also, besser geht es ja wohl kaum. 1979 war für MOTÖRHEAD ein starkes Jahr, offensichtlich äußerst kreativ, aber im März trat die Band dann sogar bei Top Of The Pops auf, einer Chartshow, bei der sie die Zuschauer wohl eher verschreckten! Darüber und über weitere Erlebnisse des Jahres findet man Anekdoten im Lesematerial, das im Boxset enthalten ist. Das gute Stück wird am 25. Oktober erscheinen und kann bereits jetzt mal im MOTÖRHEAD '79-Shop stöbern, was da auf einen zukommt. Da kann man auch gleich bestellen, vielleicht noch zusammen mit T-Shirt und Hoodie.

Als Vorgeschmack gibt es hier mal eine enthaltene Live-Version von 'Bomber': Youtube.

Das ist erst der Anfang, denn auch die folgenden Veröffentlichungen sollen mit solchen Super-Packs geehrt werden. Hier zum Abschluss nochmal das Foto des Inhalts und darunter die einzelnen Tracklisten:

Overkill

Side One

Overkill

Stay Clean

(I Won’t) Pay Your Price

I’ll Be Your Sister

Capricorn

Side Two

No Class

Damage Case

Tear Ya Down

Metropolis

Limb From Limb



Bomber

Side One

Dead Men Tell No Tales

Lawman

Sweet Revenge

Sharpshooter

Poison

Side Two

Stone Dead Forever

All The Aces

Step Down

Talking Head

Bomber



Live At Friars, Aylesbury – 31st March 1979

Side One

Overkill

Stay Clean

Keep Us On The Road

No Class

Leaving Here

Side Two

Iron Horse / Born To Lose

Metropolis

The Watcher

Damage Case

Side Three

(I Won’t) Pay Your Price

Capricorn

Too Late, Too Late

I’ll Be Your Sister

Side Four

I’m Your Witchdoctor

Train Kept A-Rollin’

Limb From Limb

White Line Fever

Motörhead



Live At la Rotunde, Le Mans – 3rd Nov 1979

Side One

Overkill

Stay Clean

No Class

Metropolis

Side Two

All The Aces

Dead Men Tell No Tales

I’ll Be Your Sister

Lawman

Too Late, Too Late

Side Three

Poison

(I Won’t) Pay Your Price

Sharpshooter

Capricorn

Train Kept A-Rollin’

Side Four

Bomber

Limb From Limb

White Line Fever

Motörhead



The Rest Of ‘79

Side One

Too Late, Too Late (Overkill 7" B-Side)

Like A Nightmare (Alternative version of No Class B-Side)

Over The Top (Bomber 7" B-Side)

Stone Dead Forever (Alternative Version)

Sharpshooter (Alternative Version)

Side Two

Bomber (Alternative Version)

Step Down (Alternative Version)

Fun On The Farm (Bomber Outtake)

Treat Me Nice (Bomber Outtake)

You Ain't Gonna Live Forever (Bomber Outtake)



No Class 7”

Side One

No Class

Side Two

Like A Nightmare