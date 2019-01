GRIM REAPER und TRAUMA auf Europatour

Die NWoBHM-Veteranen GRIM REAPER um Szeneurgestein Steve Grimmett und die US-Metaller TRAUMA, in deren Reihen dereinst Cliff Burton stand, bevor er 1982 zu METALLICA wechselte, haben sich zusammengetan, um im April einige Bühnen auf dem europäischen Festland unsicher zu machen. Überdies wird am 15.02.2019 das neue Studioalbum von TRAUMA "As The World Dies", das bisher nur als Eigenpressung erhältlich war, über Pure Steel Records weltweit in die Läden kommen.



03.04.2019 - Köln (D) - MTC

04.04.2019 - Hagen (D) - Stock

05.04.2019 - Roeselare (B) - De Verlichte Geest

06.04.2019 - Bochum (D) - Rockpalast

07.04.2019 - Mannheim (D) - MS Connexion

08.04.2019 - Hamburg (D) - Logo

09.04.2019 - München (D) - Backstage

11.04.2019 - Mailand (I) - Slaughter Club

12.04.2019 - Florenz (I) - Circus Club

13.04.2019 - Rom (I) - Fucksia Club

16.04.2019 - Laibach (SLO) - Orto Bar

18.04.2019 - Wien (A) - Escape

Weitere Daten sollen folgen.