LEATHERWOLF live

Die US Amerkaner kommen für drei Auftritte nach Deutschland, um uns ihre "tripple axe attack" um die Ohren zu hauen. Hier sind die Termine:

12.5. Metalheadz Open Air, Oberndorf

18.5. Live Music Hall Weiher, Mörlenbach

19.5. Rock Hard Festival

Dabei wird Gitarrist Rob Math nicht dabei sein können und Colton Jones von RAILGUN wird in vertreten. Als Einstimmung gibt es hier das Video zu 'Kill And Kill Again', aufgenommen beim Keep It True 2015: Youtube.