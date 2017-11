Gene Simmons (KISS) darf nicht mehr zu Fox News

Das war eine ziemlich unheilige Allianz, die der erzkonservative Sender mit dem Schocker und Rocker eingegangen war, aber diese Beziehung scheint zu Ende zu sein. Berichtet jedenfalls das US -amerikanische Portal "The Daily Beast". Fox hatte wohl genug, nachdem Simmons in ein Meeting platzte, seine Brust entblösste, Witze über Michael Jackson und Pädophilie machte und Mitarbeiter mit seinem neuen Buch auf den Kopf schlug, um anhand des entstehenden Geräusches auf deren Intelligenz zu schließen. Leider gibt es noch kein Statement, ob der KISS-Frontmann mit seinen Einschätzungen diesbezüglich Recht hatte, aber der Musiker wurde auf Lebenszeit des Hauses verwiesen. Es schien ihm aber zu dämmern, dass er eine Werbeplattform verloren haben könnte, denn er ließ verlauten:

"Ich war in den letzten Jahren häufig auf Fox News oder Fox Business zu sehen und empfinde großen Respekt für die talentierten Frauen und Männer, die hier arbeiten. Obwohl ich glaube, dass die Berichte stark übertrieben und irreführend sind, tut es mir aufrichtig leid, dass ich unabsichtlich Mitglieder des Fox Teams während meines Besuches gekränkt habe."

Na ja, in der aktuellen Situation dürfte das tatsächlich eines der nebensächlicheren Probleme von Fox And Friends sein. Die Resultate der Sache mit dem Buch würden mich mehr interessieren, ich habe da eine Theorie...