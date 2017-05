Glowing Ember Festival: Nächster Halt ist Bayern!

Am 12.05.2017 macht die von Nauntown präsentierte Indoor Festival-Reihe "Glowing Ember Festival" noch einmal Halt in Bayern, bevor es in die Sommerpause geht. Und zwar geht es mit SAVAGE CROW, BRAVE AFTER ALL, [SOON] und XIPHEA in den Z-Bau, Frankenstrasse 200, in 90461 Nürnberg. Einlass ist um 19:00, Show ab 19:30. Karten gibt es für 10€ an der Abendkasse.

