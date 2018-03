Glowing Ember Festival am 24.03. in Nürnberg!

Das von POWERMETAL.de präsentierte Wanderfestival "Glowing Ember Festivals" tourt weiter und macht am 24.03.2018 Halt in Nürnberger Z-Bau (Frankenstraße 200, 90461 Nürnberg). Mit dabei ist VISIONATICA (Female Fronted Symphonic Metal), SO FAR (Metalcore), REFLECTING MIND (Alternative Metal), [SOON] (Dark Metal) und VAN GOTH (Gothic Metal). Einlass ist 19:00, Beginn 19:30, Karten kosten vor Ort 12€. Weitere Infos auf:

https://www.facebook.com/glowingemberfestivals

