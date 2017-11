Gothic meets Klassik 2018 mit DIARY OF DREAMS und JOACHIM WITT

Aktuell läuft das "Gothic meets Klassik"-Festival 2017, da wurden bereits die ersten Bands für die Auflage im kommenden Jahr bestätigt. Das sind DIARY OF DREAMS und JOACHIM WITT.



Das Festival wird am 6. Oktober 2017, 19:30 Uhr in Leipzig (Haus Auensee) und am 7. Oktober 2017, 19:00 Uhr in Leipzig (Gewandhaus) stattfinden.



Wie schon in den letzten Jahren dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen ersten Festivaltag im Haus Auensee im regulären Konzert-Set in der jeweiligen regulären Besetzung freuen. Am Tag darauf folgt das ganz besondere Konzerterlebnis mit einer komplett neu arrangierten Auswahl von Stücken mit dem kompletten Symphonieorchester aus Zielona Gora im Gewandhaus zu Leipzig, in der sich die Bands von einer bis dato völlig unbekannten und neuen Seite zeigen.



Tickets sind bereits bei MAWI-Concert verfügbar.

