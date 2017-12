HARM'S WAY sind zwar nicht neu, aber neu bei Metal Blade. Ihr viertes Album "Posthuman" ist das erste für die alteingesessene Metalschmiede und wird am 9 Februar veröffentlicht werden. Hier ist die erste Single, 'Human Carrying Capacity': Youtube.

Die Band sagt selbst:

Drummer Chris Mills: "Wir sind uns immer treu geblieben und haben organisch Songs geschrieben. So wie die Band von einem Album zum nächsten wuchs, haben wir unseren Sound um Einflüsse aus dem Metal und Industrial angereichert."

Gitarrist Bo Lueders: "Unseren Fans würde ich 'Posthuman' als Mischung aus 'Isolation' (2011) und 'Rust' (2015) beschreiben, aber es klingt viel durchgedrehter. Allen Unbedarften würde ich schlichtweg sagen, dass es pervers heavy und aggressiv ist."

Das Album wird folgende Lieder enthalten

1. Human Carrying Capacity

2. Last Man

3. Sink

4. Temptation

5. Become a Machine

6. Call My Name

7. Unreality

8. Dissect Me

9. The Gift

10. Dead Space

und kann auf Metalblade.com bereits in folgenden Formaten vorbestellt werden:

- CD

- Highlighter red/orange Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 200 Exemplare - USA exklusiv)

- White Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 1.000 Exemplare - USA exklusiv)

- Translucent clear w/white, blue and purple marble Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 400 Exemplare - USA exklusiv)

- Marble green Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 300 Exemplare - Closed-Casket-exklusiv)

- Translucent purple/black split Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 300 Exemplare - Deathwish-exklusiv)

- White / black marble Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 500 Exemplare - EU-exklusiv)

- Transparent violet Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 200 Exemplare - EU-exklusiv)

- Clear "birthday cake" splattered Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 200 Exemplare - EU-exklusiv)

- Milky-clear/blue-green-red splattered Vinyl + Downloadcard (limitiert auf 100 Exemplare - USA exklusiv)

Exklusive Bundles mit Shirt plus digitale Optionen sind ebenfalls erhältlich.