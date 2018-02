HARMS WAY: Video zu 'Become A Machine'

Wer es heftig mag, sollte mal gleich in das Video zu 'Become A Machine' reinlauschen: Youtube.

Seit Freitag ist das neue Album von HARMS WAY mit dem Titel "Posthuman" in folgenden Versionen erhältlich:

- CD

- Highlighter red/orange vinyl + download card (limited to 200 copies - USA exclusive)

- White vinyl + download card (limited to 1000 copies - USA exclusive)

- Translucent clear w/ white, blue and purple marble vinyl + download card (limited to 400 copies - USA exclusive)

- Marble green vinyl + download card (limited to 300 copies via Closed Casket)

- Translucent purple/black split vinyl + download card (limited to 300 copies via Death Wish)

- White / black marble vinyl + download card (limited to 500 copies - EU exclusive)

- Transparent violet vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)

- Clear "birthday cake" splattered vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)

- Milky-clear/blue-green-red splattered vinyl + download card (limited to 100 copies - EU exclusive)