HAVUKRUUNU: Neues Album

Die finnische Black-Metal / Viking-Metal-Band HAVUKRUUNU hat ein neues Album am Start. "Uinuos Syömein Sota" heißt das Werk und wird am 14.08.2020 via Naturmacht Productions erscheinen. Neben dem Song 'Ja Viimein On Yö' wurde nun bereits das komplette Werk bei Youtube als Stream eingestellt. Bestellt werden kann das Album über die Label-Seite.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Uinuos Syömein Sota

2. Kunnes Varjot Saa

3. Ja Viimein On Yö

4. Pohjolan Tytär

5. Kuin Öinen Meri

6. Jumalten Hämär

7. Vähiin Päivät Käy

8. Tähti-Yö Ja Hevoiset

