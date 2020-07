PALLBEARER gibt es uns im Breitwandformat

Die US Doom-Köpfe werden uns ihren vierten Longplayer am 23. Oktober servieren. Daraus gibt es bereits den Song 'Forgotten Days', der mit einem beachtlichen Video aufwarten kann:

Das Album wird den gleichen Tite tragen und über Nuclear Blast veröffentlicht werden. Die Band sagt zu dem Video: "Als Ben uns diese alternative Version des Videos 'Forgotten Days' schickte, waren wir sofort hin und weg, wie eine einfache Farbveränderung und Verschiebung des Seitenverhältnisses die Stimmung der Geschichte verändert hat. Diese cinematische Version ist voller drückender Klaustrophobie und vertieft das Gefühl des Unbekannten, das in den Schatten des Geistes lauert, indem es von Farbe befreit wird. Wir freuen uns, es heute mit euch zu teilen."

Brett Campbell erklärt über den Hintergrund des Tracks: "'Forgotten Days' ist inspiriert von Menschen in meiner Familie und generell Leuten, die ein Alter erreichen, in dem die eigenen Großeltern mit dem Unvermeidlichen konfrontiert sind. Dinge, die passieren, wenn du alt wirst. Es geht um deinen Identitätsverlust, während du weißt, dass es passiert und wie schrecklich es ist. Ich denke, es kann auch auf das angewendet werden, was dich ausmacht."



Joseph Rowland fügt hinzu: "Auf "Forgotten Days" erkunden wir das, was für uns natürlich erschien. Die Songs geben die Richtung für mich an und dann schreibe ich drauf los. Wir wollten Tracks erschaffen, die instinktiv sind und bei denen es Spaß macht, sie live zu performen – und die auch unsere Fans live genießen können. Wir widmen uns diesmal wieder den groovigeren und härteren Elementen von PALLBEARER. "Heartless" war relativ uptempo und technisch. Dieses Album ist ein wenig offener, aber es haut dich um."

Vorbestellungen sind bereits möglich.