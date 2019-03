HELHEIM - neue eiskalte Single aus einer regnerischen Stadt

Eine große Überraschung für alle Fans der Bergener HELHEIM hat heute deren Label Dark Essence Records: Mit dem brandneuen Stück 'Kaldr' ('Cold') vom kommenden zehnten Studioalbum "Rignir" ("Rain") bekommt ihr eine erste Hörprobe von einem Album, das laut Bandangaben vom notorisch kalten und regnerischen Wetter in ihrer Heimatstadt Bergen inspiriert ist:

"This time around we have been very inspired by the local weather of Bergen. The autumn and winter seasons can summon the darkest of feelings within oneself, and this backdrop served as the fertilizer that would germinate the seeds of our lyrical ideas. Exploring the darkness of nature as something that can be seen, as well as sensed, it became a canvas where the pen drew words that rose from the depths of solemnity and alienation. Although each track depicts an ever growing intensity of suffering and loss, there’s still a dialogue on how to maintain some sort of sanity or inner peace.

Let the rain fall heavily upon you."

"Rignir", dessen Texte einmal mehr in der altnordischen Versform Ljóðaháttr gefasst sind, wird am 26.04.2019 über Dark Essence erscheinen und wurde im Conclave & Earshot Studio in Bergen aufgenommen, wie gehabt mit HELHEIMs langjährigem Weggefährten Bjørnar Erevik Nilsen (VULTURE INDUSTRIES, BLACK HOLE GENERATOR) als Mischer und Produzenten sowie Herbrand Larsen (ENSLAVED) beim Mastering. Zudem hört man auf dem neuen Album Ole André Farstad als Gastmusiker auf der Hawaiigitarre (Lap-Steel-Gitarre) beim Stück 'Ísuð'. Das Artwork stammt - wie fast immer - von H’grimnir.

Die Trackliste von "Rignir" sieht wie folgt aus:

1. Rignir

2. Kaldr

3. Hagl

4. Snjóva

5. Ísuð

6. Vindarblástr

7. Stormviðri

8. Vetrarmegin

Vorbestellungen:

https://www.darkessencerecords.no/artists/helheim/