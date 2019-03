POSTHUM - erste Hörprobe zum neuen Album

Von Norwegens POSTHUM gibt es am 12.04.2019 die neue und vierte Studioscheibe, die über Indie Recordings erscheinen und den Titel "Like Wildfire" tragen wird. Die Black-Metal-Band aus Nannestad im Fylke Akershus existiert seit 2004 und debütierte vor ziemlich genau zehn Jahren mit einem starken Debüt auf Folter Records und ist seit 2012 bei Indie unter Vertrag. "Like Wildfire" ist ihr drittes Album für das norwegische Label.

Die erste Hörprobe auf YouTube stelt euch schon einmal den Song 'Lonewolf Unknown' vor und präsentiert atmosphärischen, leicht spacig-ätherisch angehauchten Black Metal im traditionellen und doch zeitgemäßen nordischen Klanggewand: