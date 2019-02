THE TRIGGER unterschreibt bei Massacre Records

Das serbische Female-Fronted Heavy Metal Quintett THE TRIGGER hat einen Deal bei Massacre Records unterschrieben. Seit nunmehr 14 Jahren besteht die Band bereits und hat es in dieser Zeit, trotz widrigsten Umständen, bereits auf drei Studioalben gebracht. Mit "The Time Of Miracles" veröffentlicht das Quintett allerdings ihr erstes englischsprachiges Album ihrer Kariere, welches später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

