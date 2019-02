Die Epic Melodic Death Metaller von HELL'S GUARDIAN haben mit 'My Guide My Hunger' die dritte Single aus ihrem am 14.09.2018 erschienenen Album "As Above So Below" mit einem Lyric Video veröffentlicht. Als Gäste wirken Adrienne Cown (SEVEN SPIRES) und Marco Pastorino (TEMPERANCE) mit.

