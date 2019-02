SACRED REICH: News!

Die legendären Amerikanischen Thrash Metaller von SACRED REICH sind derzeit im Studio, um ihr neues Album aufzunehmen - ihr erstes in 23 Jahren - es hört auf den Namen "Awakening" und entsprechend wird auch die im November beginnende Tour "Awakening European Tour" heißen.



Phil Rind: "Wir sind mitten in den Aufnahmen mit Produzent Arthur Rizk im Platinum Underground in Arizona. Wir sind extrem aufgeregt darüber, das erste Mal seit 23 Jahren wieder im Studio zu sein! Dave haut derzeit alles raus, was sein Schlagzeug zu bieten hat. Klingt echt sick! Unser neues Album "Awakening" wird diesen Sommer erscheinen, weitere Neuigkeiten in Kürze!"



Darüber hinaus geben SACRED REICH ihren ersten Stapel US-Dates für Nordamerika bekannt, mit dabei sind im Mai IRON REAGAN, LEEWAY und ENFORCED. Im Juli und August werden SACRED REICH bereits Einzel- und Festivalgigs in Europa spielen. Hier ein Überblick über alle anstehenden und bislang bestätigten SACRED REICH-Konzerte:



"AWAKENING EUROPEAN TOUR 2019"

SACRED REICH

+ SPECIAL GUESTS

08.11.2019 DK - Copenhagen - Pumpehuset

10.11.2019 DE - Berlin - SO36

12.11.2019 PL - Warsaw - Proxima

13.11.2019 PL - Kraków - Kwadrat

14.11.2019 CZ - Praha - Futurum

15.11.2019 HU - Budapest - Dürer Kert

16.11.2019 SI - Ljubljana - Orto Bar

17.11.2019 AT - Graz - Explosiv

20.11.2019 FR - Lyon - Ninkasi Kao

21.11.2019 ES - Barcelona - Sala Razzmatazz 2

22.11.2019 ES - Madrid - Sala Mon Live

23.11.2019 ES - Bilbao - Santana 27

24.11.2019 FR - Limoges - CC John Lennon

26.11.2019 FR - Savigny-le-Temple - L'Empreinte

27.11.2019 UK - London - Underworld

29.11.2019 UK - Newcastle - University

30.11.2019 UK - Glasgow - Classic Grand

01.12.2019 UK - Belfast - Limelight 2

03.12.2019 IR - Dublin - Voodoo Lounge

04.12.2019 UK - Wolverhampton - Steelmill

06.12.2019 NL - Leiden - Gebr. De Nobel

07.12.2019 NL - Helmond - Cacaofabriek

08.12.2019 DE - Essen - Turock

10.12.2019 DE - Aschaffenburg - Colos Saal

11.12.2019 DE - Nürnberg - Hirsch

12.12.2019 DE - Jena - F-Haus

13.12.2019 DE - Karlsruhe - Substage

14.12.2019 DE - München - Backstage Halle





