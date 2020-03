HELL OVER HAMMABURG: Auflage Neun wirft ihre Schatten voraus

Gerade ist das HELL OVER HAMMABURG Festival vorbeigegangen, da stehen bereits einige Eckdaten für die neunte Auflage im kommenden Jahr fest. Stattfinden wird das zweitägige Festival in der Hamburger Markthalle am 05. und 06.03.2021; der Vorverkauf soll bereits in wenigen Tagen beginnen.

Mit von der Partie werden sein:

MORNE (USA) - Sludge / Post Metal

SOLSTICE (UK) - Epic Heavy Metal

CUACHEMAR (CAN) - Occult Doom Metal

DROWNED (D) - Death Metal

