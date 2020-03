SAPIENCY: Plattenvertrag mit Massacre Records geschlossen

Die Frankfurter Melodic-Death-Metal-Band SAPIENCY hat mit dem Label Massacre Records einen Plattenvertrag geschlossen. Im Sommer soll dort das neue Album "For Those Who Never Rest" erscheinen.



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

24.04.2020 DE Bad Nauheim - Alte Metalwache

30.05.2020 DE Frankfurt - Das Bett (Glowing Ember Festival)

31.05.2020 DE Frankfurt - Nachtleben

12.12.2020 DE Lörrach - Metal Café

