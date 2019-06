HOLLOW HAZE hat ein neues Video

Das Lied stammt vom kommenden siebten Album der Italiener, die ich irgendwie aus de Augen verloren hatte, wibei Nick Savio mit zahlreichen anderen Projekten beschäftigt war, aber jetzt wieder mit HOLLOW HAZE durchstarten will. Hier ist 'Destinations': Youtube.

"Between Wild Landscapes and Deep Blue Seas" wird am 12. Juli mit diesen Liedern erscheinen:

Destinations

Oblivion

It’s Always Dark Before The Dawn

Through Space And Time

I Will Be There

The Upside Down

New Era

A Different Sky

Resurrection

Your Are My End And My Beginning

Behind The Wall

Eine Tour ist auch angedacht.