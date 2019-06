PRIMAL FEAR: Altes neu auf Vinyl

Die deutschen Metallersind ja aktuell auf Festival-Tour, da hat man kurzerhand die ersten drei Studioalben "Primal Fear", "Jaws Of Death" und "Nuclear Fire" auf marmoriertem Vinyl neu veröffentlicht. Wer die Dinger nicht ein ganzes Festival lang mit sich rumschleppen will, surft rüber in den Nuclear Blast-Shop und lässt sie sich bequem liefern. Aber Achtung: Die Ausgaben sind natürlich limitiert!

