IMMINENCE covert LINKIN PARK, Tourdaten

Das neue Album "Turn The Light On: Acoustic reimaginations" kann von nun an vorbestellt werden. Dazu gibt es ein Video zu dem LINKIN PARK-Cover 'Crawling': Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums, das am 10. Januar erscheinen wird:

1. Erase (Acoustic)

2. Saturated Soul (Acoustic)

3. Crawling (Linkin Park Cover)

4. Disconnected (Acoustic)

5. Infectious (Acoustic)

6. A Mark on My Soul - Remastered Bonus Track

7. Wine & Water (Acoustic) - Remastered Bonus Track

8. This Is Goodbye (Acoustic) - Remastered Bonus Track

Kurz danach werden wir die Burschen auch live erleben dürfen:

15.01. DEN - Copenhagen, Beta

16.01. GER - Hamburg, Logo

17.01. GER - Munster, Sputnik Café

18.01. NED - Amsterdam, Q-Factory

19.01. ENG - London, Thousand Island

21.01. FRA - Paris, La Boule Noire

22.01. BEL - Aarschot, De Klinker Club

24.01. GER - Trier, Mergener Hof

25.01. GER - Köln, Gebäude 9

26.01. GER - Stuttgart, Wizemann Club

27.01. SUI - Pratteln, Z7

28.01. ITA - Milan, Circolo Svolta

30.01. AUT - Vienna, Chelsea

31.01. HUN - Budapest, Dürer Kert

01.02. CZE - Prague, Storm Club

02.02. POL - Wroclaw, D.K Luksus

04.02. GER - Hannover, Béi Chéz Heinz

05.02. GER - Dresden, Club Puschkin

06.02. GER - München, Backstage

07.02. GER - Frankfurt, Das Bett

08.02. GER - Berlin, Bi Nuu