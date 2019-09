MUNICIPAL WASTE kündigt neue EP an!

Die Punk-Thrasher MUNICIPAL WASTE werden am 11.10.2019 via Nuclear Blast die neue EP "The Last Rager" veröffentlichen.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Wave Of Death

02. Car-Nivore (Street Meat)

03. Rum For Your Life

04. The Last Rager

Zum Track 'Wave Of Death' gibt es bereits ein Video:

https://www.youtube.com/watch?v=CalJjHGJVrU