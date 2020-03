THE NIGHTFLIGHT ORCHESTRA verschiebt Tour

Auch hier gibt es eine Flugverschiebung. Die Band sagt: "Hallo, all ihr Midnight Flyers!

Es fällt uns sehr schwer, euch mitteilen zu müssen, dass wir die verbliebenen Termine unserer 'Aeromantic Experience' Tournee verschieben müssen, zumindest den europäischen Teil. Wegen Umständen außerhalb unserer Macht (genauer gesagt, der Corona Virus und die zahlreichen Restriktionen), können wir einfach nicht weitermachen. Obwohl wir es bis zum bitteren Ende versucht haben. Wir danken euch alen, die gekommen sind, um uns zu sehen, die bis zum Umfallen getanzt haben und ihre Freude mit uns geteilt haben. Wir lieben euch. Die restlichen Tourdates werden neu geplant werden und wir hoffen, dass wir auch an einige Orte zurückkehren können. Um mit einer positiven Botschaft zu enden: Wir haben sogar schon ein Studio gebucht und werden, sobald wir wieder zurück sind, ins Studio gehen. Wir mögen vielleicht gerade vom Touren abgehalten werden, aber wir werden auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise zu euch kommen - nicht nur musikalisch, sondern auch visuell. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie lang diese Situation andauern wird, aber wir versprechen euch, dass wir euch The Aeromantic Experience nach Hause bringen. Komme, was wolle."

