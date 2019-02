IN FLAMES veröffentlicht Lyric-Video zu 'Burn'!

In etwas weniger als einem Monat ist es soweit: Die Göteborger Institution IN FLAMES veröffentlicht "I, The Mask" via Nuclear Blast. Heute gibt es von den Melodic Death Metallern bereits die vierte Single-Auskopplung 'Burn' auf die Ohren.

“Wir hoffen, euch gefällt 'Burn', denn wir hatten riesigen Spaß dabei, den Track zu schreiben. Er ist einer unserer Favoriten auf dem neuen Album und auch der letzte Song, den ihr vor dem Release der Scheibe am 1. März zu hören bekommt. Wir können es nicht erwarten, die neuen Songs live für euch zu spielen. In Jesterheads We Trust!”, verkündet Sänger Anders Fridén.