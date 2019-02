LATITUDES mit neuem Album

Unter dem Titel "Part Island" veröffentlicht die 2006 im britischen Hertfordshire gegründete Band LATITUDES ihr viertes Album. Bei YouTube wird mit 'Moorland Is The See' ein erster Song daraus vorgestellt.

Die von Christ Fielding produzierte Scheibe enthält insgesamt sechs Songs:

1. Underlie

2. Moorland is the Sea

3. Dovestone

4. Fallowness

5. The Great Past

6. Part Island

Quelle: Debemur Morti Productions Redakteur: Erika Becker Tags: latitudes part island