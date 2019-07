IN THOUSAND LAKES: Details zur neuen EP

Am 25.09.2019 wird die spanische Melodic-Death-Metal-Band IN THOUSAND LAKES eine neue EP namens "Evolution" veröffentlichen. Dazu hat die Band nun die Tracklist und das Cover verraten und präsentiert auch gleich die erste Single 'Into The Mirror'.

Die EP, welche via Xtreem Music erscheint, enthält sechs neue Stücke und eine Cover-Version des DOKKEN-Songs 'Breaking The Chains'.

Die Tracklist liest sich so:

1. Murder Castle

2. N.W.O

3. Into The Mirror

4. Black History

5. Proteus

6. Love And Death

7. Breaking The Chains (Dokken cover)

Quelle: Push Media Promotion GmbH, Redakteur: Swen Reuter Tags: in thousand lakes evolution into th mirror dokken cover song breaking the chains