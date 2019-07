S91 besingt 'Godfrey Of Bouillon'

Die historische Figur Gottfried von Bouillon gab es tatsächlich, er war der erste Herrscher des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem. Nach Meinung der christlichen Progger S91 aus Italien sollte das dann so klingen: Youtube.

Das aktuelle Album heißt "Along The Sacred Path", das im Shop von Rockshots Records bestellbar ist. Das Album soll die christliche Geschichte wiederspiegeln, allerdings nehme ich an, dass es eine verklärte Geschichte aus der Sich Gläubiger ist und man die Unterdrückung und Bereicherung der Kirche wohlweislich vernachlässigen wird. Auch die Aussage,, Gottfried hätte die Königswürde aus Demut abgelehnt, deutet darauf hin, dass man in Italien wohl noch das eine oder andere geschichtliche Werk lesen sollte, um den Horizont zu erweitern. Aber uns geht es ja hauptsächlich um die Musik, ich finde ja auch CHRIS DE BURGHs "Crusader" toll, auch wenn der Text ein Brüder.Grimm-würdiges Märchen ist. Und diesbezüglich bekommt man mit dem Album diese Lieder:

1. Constantine the Great (5:40)

2. Saint Patrick (5:24)

3. Pope Gregory I (3:38)

4. Olaf II Haraldsson (5:02)

5. Godfrey of Bouillon (5:02)

6. Joan of Arc (4:42)

7. Martin Luther (4:39)

8. John Williams (8:18)

9. Dietrich Bonhoeffer (10:50)

