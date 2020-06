MOTHER'S CAKE kündigt neues Album

Die psychedelischen Österreicher MOTHER'S CAKE kündigen für den 18.09.2020 das neue Album "Cyberfunk!" via Membran an.

Schaut euch hier das neue Video zum Track 'Crystals In The Sky' an:

https://www.youtube.com/watch?v=l8fGaY4lfV4

Eine Tour ist auch noch für 2020 geplant:

22.10. DE-München, Strom

23.10. DE-Dresden, Beatpol

25.10. DE-Berlin, Casiopeia

27.10. DE-Köln, Blue Shell

28.10. DE-Bochum, Rockpalast

29.10. DE-Stuttgart, Universum

30.10. DE-Frankfurt, Nachtleben

31.10. DE-Hamburg, Headcrash

20.11. CH-Bern, Gaskessel

21.11. AT-Dornbirn, Conrad Sohm

27.11. AT-Linz, Posthof

28.11. AT-Innsbruck, Treibhaus

04.12. AT-Graz, PPC

07.12. AT-Klagenfurt, Mammut Club

09.12. AT-Salzburg, Rockhouse

10.12. AT-Wien, WUK