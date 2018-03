IRON MAIDEN: Videogame und Sammelfiguren

Es war eine Frage der Zeit, bis die reichhaltige visuelle Welt von IRON MAIDEN in ein Videospiel münden würde. Nun ist "Legacy Of The Beast" da und kann für IOS und Android über die jeweiligen Appstores heruntergeladen werden. Informationen zu dem Spiel gibt es auf ironmaidenlegacy.com.

Dazu gibt es auch ein paar Ausschnitte auf dem Spiel, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Ausschnitt 1 zeigt Eddie in seiner "Aces High" Montur: Youtube.

Der zweite Ausschnitt wartet mit einem größeren Kaliber auf: Youtube.

Und hier ein Video, bei dem Eddie zum Angry Bird wird: Youtube.

Zusätzlich gibt es auch Sammelfiguren zu dem Spiel. Auch dazu gibt es einen Trailer: Youtube.