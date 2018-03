TRIVIUM kommt auf Tour

Die Band hat gerade ihr neuestes Album bis auf Platz 12 in den deutschen Charts platzieren können, da kommen die US Amerikaner über den großen Teich, um uns zu zeigen, dass sie es auch live können. Mit neun Alben gibt es genug Material, aus dem die Jungs schöpfen können, wenn sie mit CODE ORANGE, POWER TRIP und VENOM PRISON unterwegs sind. Hier sind die Termine in unserem Lesegebiet:

11.03.2018 Köln, Live Music Hall

12.03.2018 Oberhausen, Turbinenhalle 2

23.03.2018 Berlin, Huxleys Neue Welt

24.03.2018 Leipzig, Täubchenthal

30.03.2018 Wien, Simm City

04.04.2018 Zürich Komplex 1

11.04.2018 München, TonHalle

12.04.2018 Stuttgart, Longhorn

Zur Einstimmung ist her noch das Video zu 'Thrown Into The Fire': Youtube.