JEAN BEAUVOIR: Gleich zwei Best Of-Scheiben

Der Blonde Iro-Träger, der seine Karriere mit den PLASMATICS begann, ist in den USA ein Star, in Europa dagegen nur eingefleischten Genre-Fans bekannt. AOR Heaven versucht dies mit zwei neuen Best Of-Scheiben mit dem Titel "Rock Masterpieces Volume 1" und "Volume 2" zu ändern. Darauf werden sich neben seinen Arbeiten mit CROWN OF THORNS und VOODOO X auch Lieder seiner Soloalben, darunter das mehrfach mit Platin ausgezeichnete "Drums Along The Mohawk"-Album, befinden. Abgerundet werden die Scheiben, von denen "Volume 1" am 29. Juni und "Volume 2" Ende 2018 erscheinen sollen, durch unveröffentlichte Songs und Single-Versionen.

Beauvoir ist in der US Musikindustrie bekannt durch Arbeiten mit KISS, Lionel Ritchie und den RAMONES und hat an Filmmusik zu Streifen wie "Cobra" mit Sylvester Stalone oder dem auf einem Roman von Stephen King basierenden "Pet Semetary" federführend mitgewirkt. Momentan arbeitet er an einem Filmprojekt mit dem Titel "The Killer's Requiem", das er 2019 produzieren will, und an einem Buch über seine Karriere.