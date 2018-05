VON BALTZER: Debütalbum

Über AOR Heaven wird am 29. Juni das Erstlingswerk der Band VON BALTZER mit dem Namen "Cultural Daze" erscheinen. VON BALTZER besteht aus Christian Kjellström (ATLANTIS, ROCKXPRESS), Erik Palmqvist (PORK FROM CORK IRELAND, MICKEY SLIM BAND), Ian Parry (ROCK EMPORIUM, CONSORTIUM PROJECT, ELEGY, AYREON), Magnus Jacobson (MISS BEHAVIOUR, CLAES YNGSTRÖM) und als Gast Per Ramsby (TRIBUTE, FOUNDATION) an den Keyboards. Von dem Album gibt es bereits einen Videoclip zu 'All Night Long': Youtube.

