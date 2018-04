JEFF BECK: The story so far...

Ausnahmslos jeder klassische Gitarrist, der auch nur ein bisschen auf sich hält, ist irgendwann auch einmal über die Werke von Jeff Beck gestolpert. Jennifer Batton bringt in einem Zitat genau das auf den Punkt, was den Mann mit dem unglaublichen Feeling auszeichnet: "Musik-machen und Musik-sein sind zwei verschiedene Dinge. Jeff IST Musik!". Und auch Ronnie Wood und Jimmy Page schwören auf den Stoff, den Beck in den vergangenen Jahrzehnten produziert und veröffentlicht hat und zählen ihn zu den wenigen Giganten in der Historie des Rock & Rolls.



Wie der Altmeister zu dem geworden ist, was er heute darstellt, zeigt in Kürze ein autobiografischer Release namens "Still On The Run: The Jeff Beck Story", der in den üblichen audiovisuellen Formaten das Licht der Welt erblicken wird. Neben dem Erzählstrang wird die Disc auch einiges an Bonusmaterial auffahren, darunter bislang unveröffentlichtes Archivmaterial vom Montreux Jazz Festival 2007. Am 18. Mai wird man sich schließlich selbst überzeugen können, was die Story taugt. Aber wer könnte daran zweifeln, dass DVD, Blu-ray und Co. das nächste große Ding in der Geschichte des Jeff Beck werden? Nächsten Monat wissen wir mehr!

Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch Redakteur: Björn Backes