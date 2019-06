JIMBO mit neuer EP

Die Alternative-Band JIMBO will am 12. Juli ihre neue EP "Where The Vultures Gather" veröffentlichen. Vorab stellen die Kanadier zu der Scheibe die Trackliste sowie auf YouTube einen Audioclip zu 'Mamawawa' vor:



1. Mamawawa (3:44)

2. Pyrethrin (4:23)

3. Where The Vultures Gather (3:28)





