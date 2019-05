UNDOER: Debüt-EP

Die im Jahre 2017 in der Türkei gegründete Black-Metal-Band UNDOER wird am 25.06.2019 via Sun & Moon Records ihre Debüt-EP "Survival is a Myth" veröffentlichen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Vertical Lines

2. A New Anthem

3. Foul Gathering



Einen musikalischen Vorgeschmack gibt es bei Bandcamp.

Quelle: Suspicious Activities PR Redakteur: Swen Reuter Tags: undoer survival is a myth sun moon records black metal