JUDAS PRIEST: Die Autobiographie von K.K. Downing erscheint im Februar

Da der gute Mann nach gut 50 Jahren im Business eine Menge zu erzählen hat, tat sich der ehemalige PRIEST-Gitarrist K. K. Downing mit Mark Eglinton zusammen um an seiner Autobiographie zu arbeiten. Diese erschient unter dem Titel "Leather Rebel – Mein Leben mit Judas Priest“ am 28. Februar 2019 und wird in der limitierten Erstauflage mit Hardcover-Einband zu erhalten sein.

Auf 224 Seiten schildern die beiden Autoren die Lebensgeschichte des Band-Mitbegründers und lassen dabei weder die offenbar sehr schwierige Kindheit des Musikers aus, noch den Werdegang der Band selbst. Auch das persönliche Verhältnis zu seinen Kollegen Rob Halford und Glenn Tipton sowie sein offenbar etwas kompliziertes Verhältnis zu Managerin Jayne Andrews werden offengelegt.

Kurzum: Mit "Leather Rebel – Mein Leben mit Judas Priest" hat der kultige IP Verlag (http://www.ip-verlag.de/) einen weiteren, überaus empfehlenswerten Schmöker anzubieten

Hier nochmal alle wichtigen Daten zum Buch:

K.K. Downing mit Mark Eglinton

Leather Rebel – Mein Leben mit Judas Priest

IP Verlag

VÖ: 28.2.2019

ISBN: 978-3-940822-13-0

Seiten: 224

Farbseiten: 16

Abbildungen: 23

Sprache: Deutsch

VK: 21,90 € (Limitierte Erstauflage in Hardcover-Einband)